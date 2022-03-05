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台東男子抓龍蝦溺水 採訪車協助送醫仍不治

2022/3/5 10:40（3/5 12:22 更新）
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台東縣邵姓男子5日凌晨在卑南鄉富山漁場海邊抓龍蝦不慎溺水，送醫搶救仍宣告不治。中央社記者盧太城台東攝 111年3月5日
台東縣邵姓男子5日凌晨在卑南鄉富山漁場海邊抓龍蝦不慎溺水，送醫搶救仍宣告不治。中央社記者盧太城台東攝 111年3月5日
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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東縣一名邵姓男子今天凌晨在卑南鄉富山魚場海邊抓龍蝦，不慎溺水，趕到現場採訪的媒體協助用四輪傳動吉普車將邵男從岸邊接駁至路上消防救護車送醫，但邵男送醫後仍不治。

邵男昨天晚上與朋友到富山魚場岸邊下水抓龍蝦，同行朋友暫時離開購買便當，返回後在岸邊等待邵男上岸用餐。

未料，朋友一直等到今天凌晨，已超過5小時邵男尚未上岸，朋友覺得不對勁，夥同其他人沿岸尋找，結果在某處沙灘找到邵男，當時邵男已失去呼吸心跳，朋友趕緊通報消防單位尋求救援。

由於沙灘到馬路上有200多公尺，消防救護車無法直抵沙灘，趕往採訪的媒體立即開著自己的四輪傳動吉普車奔向岸邊，協助將傷患載送到救護車，再轉送到台東馬偕紀念醫院搶救。

台東馬偕紀念醫院上午告訴媒體，這名男子經過1個多小時搶救，仍宣告不治。（編輯：戴光育）1110305

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