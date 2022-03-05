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金錢糾紛停車場全武行 警1小時內逮9人送辦

2022/3/5 11:59
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）黃姓男子積欠丁姓男子80萬元，因遲遲拖延引起丁男不滿，雙方昨天相約在台中市太平區某停車場談判，兩派人馬一言不合大打出手，黃男與2友人受傷，警方獲報1小時內逮捕涉案9人並送辦。

台中市太平警分局昨天晚上9時53分接獲通報，太平區停車場有人打架，派員前往查看。警方趕抵現場發現，黃男與同行2友人手腳擦挫傷，先行協助送醫，並全力偵辦。

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警方初步調查，53歲黃男2年前積欠45歲丁姓男子新台幣80萬，本預定先還2成共16萬元，但因黃男遲遲拖延，而且僅願意還8萬元，引發丁男不滿，雙方相約停車場談判，黃男夥同3名友人、丁男找來4名朋友助陣，談判時，雙方一言不合大打出手，致黃男等共3人受傷。

警方隨後啟動快打循線逮人，1小時內逮補涉案的丁男、黃男及其友人等共9人，全部依妨害秩序、傷害罪移送台中地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1110305

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