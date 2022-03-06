感情糾紛持刀傷人 警逮男子到案送辦

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市迪化街2段巷弄昨天發生持刀傷人案，警方掌握線索，今天循線逮捕涉案陳姓男子到案，初步調查為感情糾紛，並搜出折疊刀等物，警詢後依傷害罪嫌將陳男送辦。

台北市警察局大同分局今天召開記者會，偵查隊長劉宗仁說，昨天下午4時許獲報，迪化街2段巷弄內發生1起傷害案，鄭姓男子遭人持刀砍傷，導致背部、大腿有傷勢，經調查，涉案為38歲陳姓男子，組專案小組查緝。

警方表示，傷者鄭男經送醫後，暫無生命危險，鄭男提及涉嫌持刀傷人應該為前女友現任男友，初步調查為3人間感情糾紛。

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警方指出，有多項前科且遭通緝的陳男認為鄭男曾向警方檢舉，埋下恩怨，陳男案發前，得知鄭男要赴迪化街2段某民宅附近處理事務，前往埋伏，見鄭男現身尾隨在後，雙方見面時先爆發衝突，陳男再持折疊刀傷人後逃逸。

警方掌握相關線索及擴大調閱監視畫面，發現陳男犯案後搭計程車逃往新北市蘆洲區附近大樓內躲藏，專案小組隨即派員前往埋伏，今天上午9時許，見時機成熟，進入陳男居住地點逮人，搜出折疊刀等物。警方詢後依傷害罪嫌把陳男移送士林地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110306