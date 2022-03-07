非法笑氣沒入存放達1851瓶 不排除銷毀處理

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（中央社記者張雄風台北7日電）環保署今天表示，自109年10月笑氣公告列管後，統計截至今天為止已沒入1851支非法笑氣鋼瓶，目前暫時做為證物存放，未來若確認不符使用標準，不排除會銷毀處理。

台北市警察局刑事警察大隊毒緝中心繼2月18日在新北市查獲144瓶非法笑氣鋼瓶，循線跟監、蒐證後，又於3月初破獲位於桃園市蘆竹區、新屋區的2處笑氣廠，查獲2嫌和426瓶笑氣鋼瓶，查扣數量創新高。

行政院環境保護署今天表示，笑氣自109年10月30日公告列管，統計截至今天，共沒入1851支笑氣鋼瓶；若不含今天所查獲的案件，截至今年2月底，共裁處562件、合計新台幣1779萬元。

環保署毒物及化學物質局長謝燕儒告訴中央社記者，目前非法鋼瓶大多存放在環保署環境檢驗所、或是合作的環檢機構，存放主因是作為證物；由於工業對於使笑氣在純度上有較高的要求，若這些笑氣不符使用標準，都會銷毀處理。

至於鋼瓶的部分，化學局補充，在將笑氣抽取出來後，可能還會有部分殘留在瓶身上，由於工業使用上有較嚴格規範，這些鋼瓶是否能回收再利用仍在研議，可能近1、2個月內會有討論結果，若仍無法使用則選擇銷毀。

化學局指出，經環保署與關務署合作邊境查驗，針對氣體及鋼瓶業者全數抽檢，防堵非法輸入或隱匿申報；截至今年2月底，共查獲不肖業者以其他氣體名義進口94公噸笑氣。

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化學局引用警政署移送案件系統，自笑氣公告列管前一年統計（108年10月至109年10月），平均每月查獲43.5件；公告上路後自109年11月至109年12月，平均每月查獲26.5件；去年1月至12月平均每月降為12.5件。

此外，化學局引用教育部校園安全暨災害防救通報處理中心資料，109年校安中心掌握學生濫用笑氣共63人，110年降為25人；環保署強調將會與檢警環持續合作，落實笑氣源頭管理。（編輯：陳清芳）1110307