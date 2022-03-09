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首頁 / 社會

南市7連霸議員蔡淑惠涉詐領助理費 25萬元交保

2022/3/9 10:38
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南地檢署偵辦連任7屆的台南市議員蔡淑惠涉嫌詐領助理費案，昨天發動搜索並傳喚蔡淑惠等19人到案，訊後向法院聲請羈押2名助理，蔡淑惠與另1名助理各以25萬元、12萬元交保。

台南地檢署檢察官黃齡慧偵辦台南市議員蔡淑惠涉嫌詐領助理費案件，昨天指揮法務部調查局南部地區機動工作站及台南市調查處持搜索票對蔡淑惠議會研究室、服務處等18處執行搜索，並傳喚被告16人，證人3人到案。

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台南地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官訊問後認為蔡姓議員在擔任台南市議會第1、2屆議員期間，與助理分別以虛報親友人頭及以少報多方式，不實申報請領公費助理補助費約新台幣400餘萬元，涉有貪污治罪條例利用職務詐領財物罪嫌及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌犯罪嫌疑重大。

台南地檢署表示，其中蔡姓助理及許姓助理因有勾串共犯、證人之虞，均聲請法院羈押禁見；蔡姓議員及邱姓助理分別諭知以25萬元、12萬元交保，其餘被告及證人均請回。全案由檢察官持續追查中。（編輯：戴光育）1110309

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