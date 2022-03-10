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男竊小貨車一路偷電瓶 苗警尾隨4公里逮人

2022/3/10 11:27（3/10 12:21 更新）
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苗栗縣劉姓男子涉嫌在苗栗市竊取自小貨車，並行駛贓車於苗栗、公館地區，繼續竊取汽車與大貨車輛電瓶；巡邏員警發現後通報警網協助攔查，警方尾隨追逐約4公里，順利逮捕劉男帶回偵訊。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月10日
苗栗縣劉姓男子涉嫌在苗栗市竊取自小貨車，並行駛贓車於苗栗、公館地區，繼續竊取汽車與大貨車輛電瓶；巡邏員警發現後通報警網協助攔查，警方尾隨追逐約4公里，順利逮捕劉男帶回偵訊。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月10日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣劉姓男子涉嫌在苗栗市竊取自小貨車，逃逸途中一路偷電瓶亂竄，遭巡邏員警發現並通報警網協助攔查，警方尾隨追逐約4公里，順利逮捕劉男，同時起獲6組電瓶，呼籲受害者出面認領。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，劉男（53歲）9日凌晨3時許，在苗栗市新苗街閒晃，發現路旁一輛發動中的小貨車鑰匙未拔，竟直接把車輛開走，並行駛贓車於苗栗、公館地區，繼續竊取汽車與大貨車輛電瓶。

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張中指出，車輛失竊40分鐘後，南苗派出所巡邏員警在公館鶴岡地區發現遭竊的小貨車，立即通報線上各警網協助攔查，沿途尾隨約4公里後，終於在苗栗市勝利路將車輛攔下，當場起獲6組不明電瓶。

警方把劉男帶回偵訊，依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，將追查電瓶來源，呼籲遭竊民眾前往指認，同時提醒大家，避免貪圖一時方便，掉以輕心就把未熄火車輛停在路邊，或將鑰匙留在車上，這些舉動都可能引來歹徒覬覦，造成財物損失。（編輯：陳仁華）1110310

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