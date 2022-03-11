波蘭籍記者批高雄機車騎人行道 警方單日取締427件

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）一名在高雄生活的波蘭籍記者抱怨在地機車騎士會騎人行道，市長陳其邁要求市警局交大加強取締。交大今天指出，昨天取締機車行駛人行道達427件，將持續執法維護行人權益。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天上午發布訊息指出，針對波蘭籍記者批評高雄人行道有機車行駛，經統計全市從去年1月起至今年2月共取締1萬6611件，昨天全天則已取締427件，警方將持續執法維護用路人權益。

交大指出，人行道主要是供人行走，但偶爾會有汽機車駕駛人貪圖方便行駛人行道，影響危及行人及身障人士安全。違者可依道路交通管理處罰條例第45條，處以新台幣600至1800元罰鍰。

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一名在高雄生活的波蘭籍記者7日在推特發文，且附上騎士飆速影片抱怨，高雄在地人不但會直接將機車騎上人行道，甚至還會對人行道上的行人按喇叭要求讓路，自己就有過類似被逼車經驗，希望高雄市政府能正視行人安全問題。

陳其邁昨天表示，自己有看到這名記者拍的影片，機車在人行道上騎這麼快，還有高低落差，「非常危險，很不應該」。也會請市警局嚴格執法、加強取締。（編輯：卞金峰）1110311