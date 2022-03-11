轎車拒攔檢駕駛遭移送 乘客頭部中彈加護病房觀察

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北警方今天表示，10日深夜某轎車拒絕攔檢，逃逸並衝撞民眾車輛。員警開3槍制止，後座1名男乘客頭部中彈，仍在加護病房觀察。駕駛以公共危險、妨害公務、偽造文書等罪移送。

新北市中和警分局長李建廣今天由偵查隊長陳冠宇陪同舉行說明會表示，10日深夜拒絕警方攔檢的轎車，已經註銷車牌；經詢問駕駛後供述，是因為懸掛假車牌遭臨檢，駕駛才會心急逃逸。

李建廣說，轎車駕駛在逃逸過程中，衝撞前方車輛，警方一度有攔住並企圖制止，但轎車駕駛依然持續衝撞前方車輛，員警見情況緊急才會依據警械使用條例開槍企圖制止，開槍執法過程完全符合法令。

副分局長林柏宏表示，中和警方10日深夜於中和區中正路口發現1輛汽車未開大燈、左側車身明顯有擦撞痕跡，且明顯懸掛偽造的壓克力製車牌。

他說，警方依警察職權行使法以警笛、擴音器實施攔停；不過，轎車拒檢逃離後，沿路連續闖紅燈危險駕駛；警方沿路尾隨至中正路與景平路口，涉案轎車卻衝撞停等紅燈車陣中的車輛，顯然危害用路人安全。

林柏宏表示，基於保護他人生命、財產安全，選擇較小的危害方式，朝轎車左後車輪擊發3槍，欲嚇阻轎車繼續衝撞，但轎車仍持續高速行駛逃離現場。

林柏宏表示，在中和警察分局快速打擊警力持續圍捕下，警方於圓通路286巷發現轎車後保險桿掉落停於路中，警方隨即實施攔查，發現車內共有4人，其中右後座1名男子中彈受傷，立即通知救護車送醫。

警方傍晚說，經查證，林姓駕駛擁有多項刑事紀錄，中彈的鍾姓男子為失蹤人口。另外2人為副駕駛座藍女、左後方乘客洪男。林姓駕駛涉嫌偽造文書、妨害公務、危險駕駛等罪嫌，將移送檢方偵辦。

鍾男仍在衛生福利部雙和醫院加護病房觀察，鍾母今天下午在醫院外泣訴「警察執法不當」，她說，員警朝輪胎開槍，子彈怎會貫穿後窗射擊到兒子的後腦。因子彈貫穿鍾男腦部，無法做任何清創，昏迷指數5。

鍾母不滿表示，兒子根本沒有任何前科，因被詐騙集團坑很多錢才會躲起來，她因找不到兒子，去年11月才會去報失蹤人口協尋。

中和警方說，員警於巡邏勤務中勇於任事，為保護其他用路人安全，選擇第一時間對左後輪附近開槍阻止威嚇，企圖避免持續發生危害。（編輯：張銘坤）1110311