高雄籍漁船非法電魚 澎湖海巡查獲送辦

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一艘高雄籍拖網漁船11日在澎湖七美海域從事非法電魚行為，遭澎湖取締非法漁撈小組查獲，洪姓船長等4人及依違反漁業法送辦。（澎湖海巡隊提供）中央社 111年3月12日

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（中央社澎湖縣12日電）一艘高雄籍拖網漁船，昨天在澎湖七美海域從事非法電魚行為，遭澎湖取締非法漁撈小組查獲，洪姓船長等4人及依違反漁業法送辦，並查扣漁船。

海巡署金馬澎分署發布新聞表示，澎湖天氣好轉，海象趨穩，漁船紛紛出海作業，澎湖取締非法漁撈小組昨天在七美西南海域發現一艘高雄籍拖網漁船疑似有非法作業情事。

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經登船檢查，洪姓船長和3名菲籍船員非法使用電氣設施拖網作業，直接帶返馬公，查扣電纜線460公尺與魚蝦蟹等一批，依法偵辦，澎湖地檢署檢察官吳巡龍指示扣押漁船，以利後續調查。

澎湖縣政府為維護海域漁業資源，由縣府農漁局、海巡、岸巡與警局刑警隊共同組成澎湖取締非法漁撈小組，在漁汛期出海查緝非法行為，籲漁民不要以身試法，共同維護海洋漁業永續。（編輯：郭諭儒）1110312