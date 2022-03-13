誆可供員工優惠存款詐逾4千萬 前壽險經理判5年

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）壽險公司經理郭姓男子在任職期間自民國100年起陸續向25名客戶誆稱，可提供員工優惠存款額度，月利率1%至5%不等，共詐得新台幣4270萬元，法院日前判郭男5年徒刑。可上訴。

基隆地院判決書指出，郭男自民國100年起陸續向客戶誆稱，欲將公司提供內部員工的優惠利率存款額度回饋給長期投保客戶，或稱公司即將併購另一間壽險公司需對外籌資為由，承諾可提供遠高於一般金融機構的利息，月利率達1%至5%不等，共有25名客戶受騙，合計金額達4270萬元。

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直到109年3月間，郭男因自身眼疾惡化，無法在壽險公司任職，且因無力支付相關利息與返還本金，自行前往法務部調查局基隆市調查站自首，基隆地檢署偵查後，依涉違反銀行法起訴郭男。

法院表示，郭男犯後迄今僅返還2名被害人各150萬元、20萬元本金，估算尚保有犯罪所得共4100萬元，投資人的損失幾乎未獲受償，又僅空言表示有還款誠意，卻未積極提出清償計畫，犯後態度難認良好，兼衡郭男雙眼罹患青光眼，且領有重度身心障礙手冊，依違反銀行法，判處有期徒刑5年，全案可上訴。（編輯：李亨山）1110313