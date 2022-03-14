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轎車拒攔檢警開槍乘客中彈 徐國勇：全力支持員警

2022/3/14 10:46（3/14 13:22 更新）
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（中央社記者陳俊華台北14日電）新北市10日發生轎車拒檢、衝撞民眾車輛，警方鳴槍造成乘客中槍，家屬質疑執法不當。內政部長徐國勇今天說，因危及民眾生命安全，使用警械是適當的，若有有任何訴訟，會全力支持員警。

新北市10日深夜，某轎車懸掛偽造的壓克力製車牌還拒絕攔檢，逃逸並衝撞民眾車輛，危害用路人安全。員警基於保護他人生命、財產安全，朝轎車左後車輪擊發3槍，後座1名男乘客頭部中彈，送加護病房。

立法院內政委會今天邀徐國勇列席，進行業務報告並備詢。國民黨立委李德維質詢時指出，如果家屬請求國賠、員警被告時，內政部會如何協助？未來才能讓其他員警願為維護治安努力。

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徐國勇答詢時表示，警政署長陳家欽第一時間馬上向他報告這件事情，他的第一個指示就是全力支持警察，因為過程中還衝撞、危及民眾生命財產安全，警察鳴槍是適當的。

徐國勇也說，因為警察鳴槍是動態的，不可能每一槍都剛好打到輪胎，「警械使用我全力支持」，也立即跟新北市相關警察、律師、心理諮商師等聯繫，要給員警支持；如果有任何訴訟，警政署也全力支持員警，律師會馬上到位。（編輯：蘇龍麒）1110314

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