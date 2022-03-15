男子無照騎重機台3線苗栗段自摔 拔牌落跑挨罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣劉姓男子騎乘借來貼有「戰鬥飛行」字樣貼紙的重機，行經台3線103公里處連續過彎不慎失控，連人帶車摔倒後拆掉車牌自行離去。警方表示，已通知劉男到案說明，無照騎車將依法開罰。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣劉姓男子騎乘借來貼有「戰鬥飛行」字樣貼紙的重機，行經台3線103公里處連續過彎不慎失控，連人帶車摔倒後，拔牌落跑。警方調查劉男無大礙，但無照騎車將依法開罰。

頭份警分局副分局長吳國偉今天接受媒體聯訪表示，13日下午3時許接獲民眾通報，指稱三灣鄉台3線103.6公里處發生重型機車自摔意外。

獲報後，警方隨即派遣大河派出所員警前往處理，員警到達現場只發現路旁有1輛未懸掛車牌、且撞毀的機車，機車貼有「戰鬥飛行」字樣貼紙，騎士不知去向。

警方詢問附近民眾，確認機車騎士已自行就醫，處理員警循線找到人在台南的車主，對方表示，兒子把機車借給苗栗的劉姓友人，因為無照騎車擔心挨罰，才會在摔車後，拆掉車牌自行離去。

附近居民指出，同一地點於12日才發生重型機車同樣是過彎不慎，失控自撞護欄，騎士摔落深約10公尺河床意外，經吊掛回路面後送醫救治，幸無生命危險。

附近居民表示，台3線三灣路段因連續彎道較多、距離較短，過去曾發生某科技公司董座的女婿在此命喪黃泉的意外，每到週末假日更是自撞、對撞事故頻傳。

吳國偉指出，劉男涉嫌無照駕駛，已通知劉男到案說明，將依法開單告發，日後也會加強此路段巡邏及測速照相勤務。

吳國偉並呼籲車友行經台3線時，應遵守交通規則，避免超速、注意路況，切記「騎帥不騎快」，以免造成車毀人傷、無法挽回的悲劇發生。（編輯：戴光育）1110315