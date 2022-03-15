法院家事調解子女為本位 讓離婚夫妻當合作父母

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（中央社記者林長順台北15日電）近來義大利富商與空姐爭女兒官司引發關注，司法院少年及家事廳廳長謝靜慧今天表示，司法院追求「以子女為本位」的家事調解，並以「離婚夫妻，合作父母」為努力方向。

司法院今天舉行例行記者會，由謝靜慧介紹推動「法院精進家事調解」業務的目的及未來規劃，她在說明時做上述表示。

謝靜慧指出，推動家事調解的目的是「讓溝通成為可能」。近年離婚及親子事件平均約占全部家事調解請求項目8成以上，影響子女身心發展最直接的因素，往往不是事件本身，而是父母衝突的強度。

她說，司法院追求「以子女為本位」的家事調解，並以「離婚夫妻，合作父母」為努力方向。希望能在家事調解程序中，促進當事人平等對話，恢復家庭自治能力，減少對孩子的傷害，並共同尋找合理解決紛爭的方法，進而自動履行調解（和解）成立內容或裁判結果。

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謝靜慧說明，司法院自民國108年3月起陸續推動精進法院家事調解業務1.0及2.0實施計畫，已組成「精進法院家事調解業務諮詢委員會」，建立「法院家事調解空間及設置」及「法院家事調解行政團隊」參考指標，並拍攝「家事調解：讓溝通成為可能」宣導短片。

謝靜慧表示，未來將優化精進二審法院家事調解效能，並推動調解型律師參與家事調解機制，讓孩子的真正心聲，在大人的爭執中也能被聽到，共同守護兒童權利公約所揭櫫的「未成年子女最佳利益」及「自我健全成長發展權」。（編輯：戴光育）1110315