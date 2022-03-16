涉製造假車禍欲詐保 宜蘭市代會主席遭求刑7年

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）宜蘭地檢署表示，宜蘭市民代表會主席林智勇去年開車自撞，但投保方式無法理賠，竟製造追撞假車禍想詐保，檢方今天起訴林智勇，求處有期徒刑7年，並宣告褫奪公權7年。

宜蘭地方檢察署發布新聞稿表示，林智勇於去年6月17日中午，駕駛自用的小客車（以下稱A車）行經宜蘭市大福路時，自撞路旁電線桿、水泥護欄，車身嚴重毀損，因這輛車僅向富邦產物保險股份有限公司投保丙式車體損失險，自撞事故非理賠範圍；而林智勇擔任市民代表會主席的公務配車（以下稱B車），向泰安產物保險股份有限公司投保包含任意汽車第三人責任險、汽車超額責任保險等，第三人車損部分最高理賠金額高達新台幣1050萬元。

檢方指出，林智勇為圖謀保險理賠140萬1777元，因此萌生詐領保險金的犯意，於A車自撞當晚，先由林智勇駕駛A車到宜蘭市大福路，他的陳姓司機駕駛B車搭載服務處的鄧姓男子跟隨在A車後方，待林智勇以A車右側摩擦路邊電線桿，再往前以保險桿緊貼水泥護欄，製造先前自撞前的情狀後，隨即指使陳姓司機駕駛B車撞擊A車後方保險桿，製造B車追撞A車的假象，再向警方報案。

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檢方調查，因當時陳姓司機駕照已被吊銷，無法申請保險理賠，於是推由鄧男向警員謊稱是B車駕駛人，因為超車不慎而撞擊A車。待陳姓司機取得道路交通事故當事人登記聯單後，向保險公司申請理賠，後因富邦產險公司發覺異常，經檢調追查後案情才曝光。

檢方表示，林智勇身為市民代表會主席，不思為民表率，竟利用職務上機會圖謀私利，犯後又意圖卸責、誤導案情，將責任推給陳姓司機，林智勇等3人涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物未遂罪，全案偵查終結提起公訴，更對林智勇具體求刑7年，褫奪公權7年。（編輯：李錫璋）1110316