台中夫殺妻致死逃逸 警方全面追查凶嫌下落

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市陳姓男子昨天持刀刺中林姓妻子胸口後逃逸，林女送醫不治，警方今天表示，全面追查陳男下落。而檢方也會同法醫相驗死者，並採集檢體送法醫研究所化驗以釐清死因。

台中市陳姓男子昨天上午見分居的林姓妻子返家收拾物品，雙方發生口角，陳男突持刀刺中林女胸口，行凶後逃逸，夫妻兩人的4歲大孩童目睹過程嚇哭，林女送醫傷重不治，警方正追緝凶嫌行蹤中。

檢警調查陳男有吸毒前科，平時打零工維生，昨天行凶後騎機車逃逸，警方表示，已調閱路口監視器追查陳男逃逸方向，初步發現，案發後，陳男先騎機車，又轉搭計程車逃逸，正全面追查陳男下落。

警方今天報請檢方相驗，由檢察官會同法醫進行解剖複驗，以釐清被害人死因，初步發現死者左胸有傷口，已採集死者檢體，送法醫研究所化驗，以釐清死因。

由於陳男在行凶前一天還在臉書更新照片，貼上小孩及妻子的合照，案發後，有很多網友留言「殺人凶手出來面對」。

另外，死者長子也在臉書貼文「媽，不痛了，跟菩薩好好去修行吧！下輩子在孝順你」表達哀悼。（編輯：李錫璋）1110316