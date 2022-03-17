花防部衛兵司令擅離勤務外出 判刑2月定讞

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（中央社記者蕭博文台北17日電）楊姓男子於花防部機械化步兵營擔任士官長期間，涉嫌輪值大門衛兵司令時擅自離營用餐。二審依陸海空軍刑法擅離勤務所在地罪判刑2月，緩刑2年，案經最高法院駁回上訴定讞。

花蓮地檢署起訴指出，楊姓男子原為陸軍花東防衛指揮部機械化步兵營士官長，於民國108年11月28日至12月5日擔任警衛排大門衛兵司令，負責大門衛哨勤務排定、指揮及督導待命班人員維護營區安全。

楊男涉嫌未請假，也未經留守長官許可，於108年12月1日晚間9時許離開營區，用餐並服用含酒精成分的保力達飲料，同日晚間10時許返回營區，涉犯陸海空軍刑法擔任警戒職務之人擅離勤務所在地罪嫌。

一審花蓮地方法院認為，楊男頂多只是排定1分鐘待命班人員，之後再由待命班人員機動待命隨時支援營區突發狀況，楊男自身並非以警戒為其職務本質，非警戒職務之人，判決無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院花蓮分院審理。二審指出，陸海空軍刑法第35條規定：「衛兵、哨兵或其他擔任警戒、傳令職務之人，不到或擅離勤務所在地者，處1年以下有期徒刑…」，與「警戒」有關的指揮、執行人員，即應屬「擔任警戒職務之人」。

二審認為，楊男輪值大門衛兵司令，除排定值勤人員，於緊急事故發生時，有第一時間指揮、指示人員排除事故的權責及義務，屬「擔任警戒職務之人」，犯罪事證明確。

二審撤銷一審判決改判，並審酌楊男未造成危及營區安全的實際損害，已因本案遭到撤職處分喪失軍職身分，判刑2月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

楊男不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審已詳細說明認定楊男為「擔任警戒職務之人」的理由，無違經驗及論理法則，判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李亨山）1110317