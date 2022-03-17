補習班老師要學童互摑 士檢諭知3萬元交保

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（中央社記者蕭博文台北17日電）新北市汐止區某補習班李姓老師處理學生衝突，涉強制要求孩童互摑巴掌並全程攝影。案經檢警拘提偵辦，士林地檢署今天以李男涉犯傷害、強制、兒少法等罪，諭知3萬元交保。

新北市汐止警分局偵查隊副隊長沈政吉今天接受聯訪表示，警分局獲報3月11日晚間8時許，汐止區中興路某美語補習班發生不當體罰。

汐止警分局表示，初步調查，這家美語補習班42歲李姓男老師，當天2名兒童因細故發生爭吵進而肢體衝突時，竟未制止反而要求2名學生互相掌摑對方臉部10餘下。

警方說，李男並要求同班補習的邱姓少年全程以手機拍攝，並於每次掌摑時，以手托住受掌摑學生臉部，以防止受掌摑者閃躲。這項不當體罰導致2名兒童身心嚴重受創。

警方說，經雙方學生家長提出告訴，報請士林地檢署偵辦，並持拘票前往拘提李男並查扣保全相關證據，依違反兒童及少年福利與權益保障法、強制罪嫌、傷害罪嫌等方向偵辦。

李男經警方移送士檢偵辦，檢察官複訊後，今天傍晚諭知以新台幣3萬元交保。（編輯：張銘坤）1110317