台中男子涉持刀殺妻逃逸 藏案發地附近工地落網

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台中市陳姓男子（中）日前持刀殺害林姓妻子後逃逸，逃亡2天後，17日在距離命案地點約250公尺的某處工地落網，全案詢後將依殺人罪嫌將陳男移送台中地檢署偵辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年3月17日

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市陳姓男子前天持刀殺害林姓妻子後逃逸，他更換交通工具企圖躲避追查，陳男在逃亡2天後，今天在距離命案地點約250公尺某處工地落網，警方將他帶回朝殺人罪方向偵辦。

台中市警察局第五分局告訴中央社記者，37歲林女與43歲丈夫陳男分居，2人育有4歲大的兒子，分居期間輪流照顧兒子，15日上午林女在妹妹陪同下，前往陳男住處接兒子。

林女帶兒子要離開時，陳男跟出在住宅騎樓與林女發生口角，陳男涉嫌拿出預藏的折疊刀，持刀刺中林女胸部，陳男行凶後騎乘機車逃離現場；4歲大的兒子目睹過程，受到驚嚇大哭；林女送醫後，傷重不治。

台中市警察局第五分局偵查隊副隊長陳建法今天接受媒體聯訪時表示，案發後台中第五警分局與刑事警察大隊共組專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

辦案人員運用大數據分析親友關聯、車輛軌跡，並調閱上百支錄影監視器地毯式過濾身分，查出陳男騎機車逃亡後，途中改搭計程車，之後改由步行四處尋找藏匿地點，企圖製造斷點躲避警方追查。

警方最後循線鎖定陳男藏匿於北屯區距離命案地點約250公尺的一處宮廟工地，今天下午1時多，動員警力前往工地逮人。

警方到場時，發現陳男倒臥工地內熟睡，他被逮時未反抗，被帶回警局偵辦。警方全案詢問後，將依殺人罪嫌將陳男移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110317