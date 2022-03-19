貝里斯貨輪擱淺台東海岸11天 移民署送防寒物資

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）貝里斯貨輪「聯利輪」3月8日擱淺台東富岡港外至今已11天，移民署台東專勤隊募集防寒物資，送上貨輪給船上16名船員，傳遞台灣人善心。

台東專勤隊今天發布新聞稿表示，友邦貝里斯籍貨輪擱淺台東富岡港外海堤已11天，仍在設法修復脫困。移民署台東縣專勤隊及基隆港國境隊花蓮港分隊擔心貨輪上16名外籍和陸籍船員天寒受凍，提供防寒物資給船員。

新聞稿表示，佛教慈濟基金會接獲訊息後，率先響應捐贈毛帽、圍巾、外套、背心、衛生衣、棉襪及暖暖包等物。經聯繫亞洲船務代理有限公司協助在富岡漁港碼頭以橡皮艇接駁，移民署人員順利將防寒物資送上擱淺貨輪。

其中印尼籍船員表示，最近早晚溫差大，晚上很冷，感謝移民署募集防寒衣物及暖暖包，讓他們有厚暖衣服可以穿，不會感冒生病，「非常謝謝台灣各界對我們的幫忙與協助」。

台東專勤隊隊長黃志明表示，移民署秉持人道關懷精神，拋磚引玉，感謝各界捐贈愛心資源，讓遭遇困境的船員感受到台灣人的善心。（編輯：郭諭儒）1110319