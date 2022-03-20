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女師魂斷台88 鐵片掉落遭後車輾壓噴飛對向車道砸中

2022/3/20 10:48（3/20 11:21 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）62歲李姓女教師開車行經台88，遭天外飛來鐵片砸中頭部，當場死亡；屏東警方今天宣布偵破並表示，鐵片由前車掉落後，遭後方車輛輾壓噴飛砸中對向車道李師車輛。

屏東縣警察局屏東分局偵查隊長葉憲威接受媒體聯訪指出，經調查後發現鐵片為侯姓男子（60歲）所駕駛的曳引車掉落，約莫10分鐘後，遭到後方行經、由許姓男子（50歲）駕駛曳引車輾過而噴飛，因此砸中在對向車道的李姓女教師車輛。

葉憲威說，找到2名駕駛時，皆相當錯愕，表示不知道有掉落零件，也不知道砸死人。

屏東分局今天發布新聞稿表示，將侯姓與許姓曳引車司機，依過失致死罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1110320

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李姓女教師開車行經台88遭天外飛來鐵片砸中頭部，當場死亡；屏東警方20日宣布偵破並表示，經調查後發現鐵片為侯姓男子所駕駛的曳引車掉落，約莫10分鐘後，遭到後方行經、由許姓男子駕駛曳引車輾過而噴飛。（屏東分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月20日
李姓女教師開車行經台88遭天外飛來鐵片砸中頭部，當場死亡；屏東警方20日宣布偵破並表示，經調查後發現鐵片為侯姓男子所駕駛的曳引車掉落，約莫10分鐘後，遭到後方行經、由許姓男子駕駛曳引車輾過而噴飛。（屏東分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月20日
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