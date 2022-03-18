女教師開車遭飛來鐵片砸死 學生盼在天上當小天使

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台88快速道路17日有自小客車遭鐵片砸中，李姓女駕駛當場死亡。李女任教學校18日發起「把想念送到您的國度」活動，有學生在紙條上寫下「老師，妳辛苦了，要在天上開開心心的當小天使」追思。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月18日

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄18日電）台88快速道路昨有自小客車遭鐵片砸中，李姓女駕駛當場死亡。李女任教學校今天發起「把想念送到您的國度」活動，有學生寫下「辛苦了，要在天上開心當小天使」追思。

李女為高雄一所高中的健康與護理科專任教師。高雄市政府教育局人事室主任李麗君中午接受媒體採訪表示，李老師是在駕車前往學校上班途中遇難，符合因公撫恤要件，教育局與學校會全力協助家屬辦理因公撫卹與相關照護事宜，學校也已經啟動輔導師生情緒機制。

教育局指出，校方已發起「把想念送到您的國度」活動，為車禍過世的李老師設立想念的信箱，讓學生們寫下對李老師的想念與哀悼，教育局屆時會將信箱送到老師的靈堂。

其中，有學生感性表示「謝謝妳高中3年的教導，希望妳在天上可以開開心心的，老師辛苦了，一路好走」；也有學生在紙條上說，「儘管過了1天仍然無法釋懷，老師，妳辛苦了，一路好走，要在天上開開心心當小天使」。

校方表示，盼藉此讓學生的情緒有個出口，之後也會將信箱送到老師的靈堂，學校也會全力協助家屬辦理喪葬事宜。

李姓女駕駛昨天上午7時多開車經過台88線快速道路13.8公里處，突然遭1塊長30公分、寬20公分、厚度約2到3公分的鐵片砸入駕駛座，造成李女當場死亡。（編輯：黃世雅）1110318