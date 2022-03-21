更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎
娛樂

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了
國際

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
雲林水燦林國小外聘講師確診 全校停課至26日
首頁 / 社會

雲檢查扣「最貴貴金屬」鈀金 嘉義分署24日拍賣

2022/3/21 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）雲林地檢署日前偵辦毒品案件，查扣到作為毒品煉製催化劑的鈀金；因鈀金是「最貴的貴金屬」，價值比黃金還貴，便委託行政執行署嘉義分署於24日上午拍賣。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，嘉義分署將於24日上午10時進行首次的鈀金拍賣。拍賣的鈀金是3塊已經提煉過的鈀金塊（含袋重1609公克）及2565公克鈀金尾渣（含袋重），拍賣底價約在新台幣百萬元以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義分署主任行政執行官穆治平告訴中央社記者，這次拍賣的鈀金，是由雲林地檢署偵辦毒品案件中所扣押沒收，鈀金是作為毒品煉製的催化劑；鈀金因具有銀白色光澤，常被當作是珠寶的原料，被稱為「最貴的貴金屬」，目前價值比黃金還貴。

穆治平指出，目前國際局勢動盪，俄羅斯、烏克蘭仍在交戰之際，國際間貴金屬交易行情更是不斷攀升，對於懂得貴金屬投資的民眾來說，嘉義分署的鈀金拍賣，絕對是行家最佳的出手時機。（編輯：陳仁華）1110321

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族