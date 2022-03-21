雲檢查扣「最貴貴金屬」鈀金 嘉義分署24日拍賣

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）雲林地檢署日前偵辦毒品案件，查扣到作為毒品煉製催化劑的鈀金；因鈀金是「最貴的貴金屬」，價值比黃金還貴，便委託行政執行署嘉義分署於24日上午拍賣。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，嘉義分署將於24日上午10時進行首次的鈀金拍賣。拍賣的鈀金是3塊已經提煉過的鈀金塊（含袋重1609公克）及2565公克鈀金尾渣（含袋重），拍賣底價約在新台幣百萬元以上。

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嘉義分署主任行政執行官穆治平告訴中央社記者，這次拍賣的鈀金，是由雲林地檢署偵辦毒品案件中所扣押沒收，鈀金是作為毒品煉製的催化劑；鈀金因具有銀白色光澤，常被當作是珠寶的原料，被稱為「最貴的貴金屬」，目前價值比黃金還貴。

穆治平指出，目前國際局勢動盪，俄羅斯、烏克蘭仍在交戰之際，國際間貴金屬交易行情更是不斷攀升，對於懂得貴金屬投資的民眾來說，嘉義分署的鈀金拍賣，絕對是行家最佳的出手時機。（編輯：陳仁華）1110321