員警好心供街友熱食 卻被摸走巡邏車鑰匙遭處分

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（中央社記者王鴻國新北21日電）洪姓街友因飢餓到派出所求食物，值班員警好心給泡麵充飢，沒想到他未心存感謝，還順手摸走巡邏車鑰匙，害3名員警被記申誡處分，洪男被逮送辦，檢方日前偵結起訴。

新北市三重警分局今天以訊息說明，49歲洪男居無定所，他於110年11月18日清晨2時許，因飢餓難耐前往二重派出所求助，值班員警好心提供泡麵充飢，洪男吃完泡麵後就離去。

員警後來到處找不到巡邏車的鑰匙，於是調閱監視畫面查看，才發現洪男吃完泡麵後，竟趁員警未注意之際，順手拿走置放在桌上的巡邏車鑰匙離開，員警趕緊在附近將洪男逮捕並起出遭竊的車鑰匙。

警方表示，洪男被帶回警局偵訊並供稱受神明指示才會拿走巡邏車鑰匙，訊後，警方依竊盜罪嫌將洪男移送法辦，新北地方檢察署檢察官日前偵結，依竊盜罪嫌將洪男提起公訴。

三重分局指出，至於值班員警因未善盡駐地安全維護及裝備保管責任，3名員警都遭記1次申誡處分，同時會加強教育員警駐地安全及落實各項裝備保管，避免這類案件再發生。（編輯：李錫璋）1110321