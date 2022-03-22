父親病逝 嘉市議員戴寧聲請具保停押遭駁回

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市議員戴寧因涉案遭羈押禁見，其父親前嘉義市議員戴建三20日病逝，戴寧委任律師聲請具保停押，法官認為羈押的原因仍然存在，有繼續羈押必要，今天上午裁定駁回。

戴寧委任律師陳澤嘉聲請具保停押理由，包括戴寧家中無人能處理後事，案件最關鍵證人即為戴寧父親戴建三，已無法到案說明，並無串證可能，其餘證人於偵查中已作證完畢，物證也已保全，已無羈押必要，請求以新台幣150萬元交保返家奔喪。

嘉義地方法院20日收到戴寧委任律師的書狀後，便發文給嘉義地檢署，院方昨天下午收到承辦檢察官回覆的意見公文後，3名法官進行合議，並綜合檢方、律師雙方意見後，今天上午裁定駁回。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔今天接受中央社記者訪問指出，戴建三已於日前過世，而無法與戴寧串證，但戴寧有勾串證人之虞的對象，並非僅有戴建三。戴建三雖然過世，但羈押原因並未消滅。

洪裕翔表示，考量戴寧涉案程度高，涉案期間長達9年餘，涉案人頭助理數人，若僅命戴寧具保、責付或限制住居等手段，不足以避免滅證、串證的情形發生，而無法確保後續偵查、審判程序順利進行，因此，法官認為對戴寧維持羈押裁定尚屬必要。

洪裕翔說，除了戴寧以外，尚有其他親屬可以處理戴建三後事，院方對於戴寧喪父一事，深表遺憾，也能體會戴寧哀痛之情，惟依羈押法第23條第1項規定，可申請戒護奔喪。

洪裕翔表示，法官認為實施羈押的原因仍然存在，且不能因具保、限制住居而消滅，而有繼續羈押的必要，因此駁回聲請。

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戴建三曾任2屆嘉義市民代表、6屆嘉義市議員，為無黨籍，曾因涉賄選等案件遭判刑，近幾年來身體健康每況愈下，疾病纏身，20日凌晨病逝，享壽80歲。

戴寧延續父親戴建三的政治生涯，同樣以無黨籍身分披戰袍參選嘉義市議員，已連任3屆，日前因涉嫌詐領助理費案被羈押禁見。戴寧因未能見到父親最後一面，便委任律師聲請具保停止羈押，希望能返家奔喪。（編輯：郭諭儒）1110322