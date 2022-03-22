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基隆學童玩「牆壁鬼」 左手掌刺進牆面掛勾送醫

2022/3/22 16:11（3/22 16:46 更新）
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基隆市某國小一名男童22日下課與同學玩「牆壁鬼」遊戲，左手用力拍向牆面時，手掌刺進黏在牆壁的掛勾，消防員到場清除黏膠，再連同掛勾將男童送醫，經治療後沒有大礙。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月22日
基隆市某國小一名男童22日下課與同學玩「牆壁鬼」遊戲，左手用力拍向牆面時，手掌刺進黏在牆壁的掛勾，消防員到場清除黏膠，再連同掛勾將男童送醫，經治療後沒有大礙。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月22日
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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市某國小一名男童今天下課與同學玩「牆壁鬼」遊戲，左手用力拍向牆面時，手掌刺進黏在牆壁的掛勾，消防到場清除黏膠，再連同掛勾將男童送醫治療後已無大礙。

校方表示，這名受傷男童上午9時許下課與同學在3樓走廊玩「牆壁鬼」遊戲，即快被「鬼」抓到時，趕緊以左手用力拍向牆面，「鬼」便不能抓他，沒想到男童左手掌當場刺進黏在牆壁的掛勾。

老師接獲消息後，立刻上前安撫，除通知家長外，並聯繫校護處理，發現不鏽鋼掛勾刺進左手掌有點深，貿然取出恐對男童造成更大傷害，立即通報消防局協助。

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消防員到場小心翼翼以刀片割除掛勾與牆壁間的黏膠，讓男童連同掛勾送至基隆長庚醫院救治。到院後，醫師先以X光檢查確認傷口，接著再消毒男童左手掌傷口周圍，打完麻醉針後慢慢將掛勾取出，所幸男童經治療後沒有大礙，校方也將協助家長申請平安保險。

校方指出，這處掛勾已安裝許久，用於掛抹布或雨衣，事發後已派員全面檢視走廊牆面，僅有這處走廊安裝掛勾也已取下，避免類似事件再度發生。（編輯：戴光育）1110322

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