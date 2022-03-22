北聯幫成員洗錢遭私吞強押3人 難逃雙北警法網

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北聯幫成員林男日前欲將在中國大陸的款項洗錢回台，透過3名仲介和對岸洗錢業者交易卻遭私吞款項，竟強押3人毆打並逼簽新台幣近千萬元本票，警方獲報循線救出3人，逮捕7嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月22日

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）北聯幫成員林男日前欲將對岸款項洗錢回台，透過3名仲介和對岸洗錢業者交易卻遭私吞款項，竟強押3人毆打並逼簽新台幣近千萬元本票，北市警方獲報循線救出3人逮7嫌送辦。

台北市警察局北投分局昨晚6時許接獲民眾報案，稱其子於20日外出洽談生意，不料就此失蹤，直到昨天下午5時19分突然傳簡訊給他女友稱遭人押走，並附上新北市蘆洲區1間泡沫紅茶店的座標資料，請她向警方報案。

北投分局立即成立專案小組偵辦，並協請新北市蘆洲分局前往現場協助救援，雙方隨後會合後，順利救出3名被害人。

根據調查了解，3名被害人因認識泰達幣及地下匯兌的對岸業者，得知林男（綽號全哥）欲將在中國大陸的款項洗錢回台，便牽線介紹對岸洗錢業者和林男等人交易。

不料，林男等人後來稱其200多萬元款項遭對岸洗錢業者私吞，便於20日晚間9時30分假意邀約被害人至承德路7段1間餐廳見面商討，隨後將3人強押至北投山區和新北市板橋區1處套房予以毆打，同時逼簽借款契約書及6張本票（面額合計954萬元）。

林男等嫌於隔日讓其中1名被害人聯繫家人報平安，後者趁隙傳訊告知被押現況，經家人協助報警後才平安獲救。

警方將林男等7嫌依現行犯逮捕，並起出做案用開山刀1把、球棒1支、本票6張和借款契約書1份等證物。

全案詢後依涉妨害自由、恐嚇取財、傷害、組織犯罪防制條例等罪移送士林地方檢署偵辦，警方持續追查其他在逃共犯。（編輯：張銘坤）1110322