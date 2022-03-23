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烏克蘭反攻奪回基輔外圍城市 五角大廈估俄軍戰力下降
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林穎孟8小時籌款100萬元交保 否認詐領助理費

2022/3/23 11:39（3/23 11:53 更新）
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無黨籍台北市議員林穎孟（中）被控詐領助理費，北檢23日凌晨諭令新台幣100萬元交保。林穎孟接受媒體採訪時表示，沒有詐領助理費，相信事實會還原、司法會還她清白。中央社記者蕭博文攝 111年3月23日
無黨籍台北市議員林穎孟（中）被控詐領助理費，北檢23日凌晨諭令新台幣100萬元交保。林穎孟接受媒體採訪時表示，沒有詐領助理費，相信事實會還原、司法會還她清白。中央社記者蕭博文攝 111年3月23日
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（中央社記者蕭博文台北23日電）無黨籍台北市議員林穎孟被控詐領助理費，北檢今天凌晨諭令100萬元交保。林穎孟在候保室度過8小時，上午籌足款項獲保，受訪時否認詐領助理費，相信司法會還她清白。

林穎孟昨天晚間10時許由調查局人員陪同至台北地檢署複訊，今天凌晨2時許獲諭知交保，直到上午10時許友人辦理交保完畢才離開地檢署；林穎孟在候保室過夜，前後約8小時。

外傳台北地檢署檢察官一度當庭逮捕林穎孟並準備聲請羈押，北檢對此表示，一切以檢察官最後處分為主。

林穎孟交保後對此指出，不太清楚這個轉變。

林穎孟交保後接受媒體採訪時表示，沒有詐領助理費，聘用助理都是在做組織工作、拓展支持者、剪片、設計，他們有交付工作成果，薪水是他們應得的，她不可能把這些錢放到自己口袋，完全配合檢方調查，相信事實會還原、司法會還她清白。

檢調獲報，指稱林穎孟自民國107年至109年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費，金額約數萬元至數十萬元，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌。

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台北地檢署22日指揮調查局新北市調處兵分6路搜索，並傳訊林穎孟、郭姓女子及蕭姓男子等3人說明。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令林穎孟100萬元交保、蕭男20萬元交保，郭女請回。

林穎孟昨天發布聲明指出，並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已嚴重損害聲譽及人格。若有心人企圖透過檢調程序影響選情，毫無意義也誤導社會大眾，檢調一定會還她清白。（編輯：戴光育）1110323

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