監理人員走後門 助業者底價買市價6位數8888車牌

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄監理站李姓技士涉將市價6位數車牌「8888」先以漆面瑕疵為由走後門下架，再告知李姓代辦業者上架時間，讓業者以6000元底價買走，雄檢偵結將他依貪污、偽造文書等罪起訴。

高雄地檢署調查，交通部公路總局高雄區監理站107年競拍一塊一級車牌，也就是俗稱「鐵支」，4個相同數字車牌「8888」。李姓代辦業者為讓全球限量，市價上千萬的稀有車賓士「BRABUS G850」掛上好車牌，因此找上監理站李姓車輛管理科技士協助。

雄檢起訴書指出，由於4個數字相同的一級車牌相當稀有，市場得標金額動輒都需新台幣6位數以上。這塊「8888」車牌首次競標原被一家租賃業者標走，但因租賃業者因故無法如期領牌導致流標，之後又由李姓代標業者以6位數價格標走。

不過，李姓業者標到後卻故意讓車牌2度流標，再由李姓技士在107年9月3日上午登入監理系統，將這塊車牌以「漆面瑕疵，酌量補漆」為由從待發轉為庫存，導致一般民眾根本無從選購。技士之後再向業者透露將於同年10月30日上架這塊車牌，讓業者能在上架後短短8秒內即以競標底價6000元搶購到這塊車牌。

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高雄地檢署偵查時，李姓技士辯稱只是按同仁意見才以「漆面瑕疵」為由將車牌下架；李姓代辦業者則辯稱僅能從此案中獲利2500元（若沒領到牌則沒任何酬勞），否認有行賄監理站人員事實。

但檢方根據監理站人員證述，發現車牌瑕疵比例最多僅有萬分之4，且「8888」這種一級車牌依規定又會被額外保護，所以瑕疵比例更低；且車牌瑕疵幾乎不可能在2度流標後才發現。檢方雖因此認定李姓技士圖利代辦業者，但因業者行賄證據不足，所以僅將李姓技士依貪污、偽造文書等罪起訴。（編輯：郭諭儒）1110323