李艷秋當庭疑指哥貪婪遭求償案 二審判免賠確定

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（中央社記者劉世怡台北23日電）媒體人李艷秋與胞兄因分割遺產打官司，胞兄認李女在庭上指他貪婪，名譽受損興訟求償，台北地院簡易庭一審判李女免賠，北院二審今天仍認定李男求償無理由，判李女免賠確定。

判決指出，李艷秋與胞兄李金水等人為分割遺產打官司，李金水提告主張，李艷秋於民國109年2月14日在法庭內說「對於貪婪的人永遠不會滿足嘛」等語，是指他「貪婪」，已侵害他名譽及信用，使他精神痛苦，提起民事訴訟，要求李艷秋賠償精神慰撫金新台幣30萬元。

台北地方法院一審（簡易庭）判李艷秋免賠，李金水敗訴；李金水不服提起上訴，由台北地院二審審理，今天駁回上訴，仍判李女免賠。全案確定。

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北院二審判決指出，依據李艷秋前後文可知，她的言論性質為評論，是基於「她個人已在調解程序中表明，願意放棄繼承遺產、全數遺產由胞兄自行分配，但仍無法成立調解」，以她親身經歷進而認為4名繼承人已無成立調解的可能，並請求法院直接判決分割遺產。

二審認為，李艷秋並沒有具體指摘調解不成立的原因在於李金水，或指李金水過於貪婪所致。考量李金水並非李艷秋評論標的，她也沒有指責或影射李金水貪婪，李金水並沒有因為李女言論受侵害。（編輯：戴光育）1110323