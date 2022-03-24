被控偷拍影片 律師張靜告檢方加重誹謗偽造文書

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（中央社記者林長順台北24日電）律師張靜涉嫌裝設隱藏式監視器偷拍案，日前遭台東地檢署拘提、聲押。張靜今天到台北地方法院，遞狀自訴台東地檢署主任檢察官謝長夏涉嫌加重誹謗、偽造文書罪。

張靜也委託律師到台東地方法院提出刑事自訴，控告東檢主任檢察官陳筱茜、檢察官羅佾德涉嫌違法搜索、妨害電腦使用、公務員洩密、妨害秘密等罪，另控羅佾德涉嫌偽造文書等罪。

台東地檢署21日指揮台東縣警察局刑警大隊搜索張靜律師事務所和租給女友開綠絲美容美體沙龍的店，並帶回電腦和監視錄影器，同時拘提張靜到案，以有串證之虞聲押張靜，不過因程序有疑義遭法院釋回。

張靜22日獲釋回後，告訴媒體，檢察官指控他涉嫌偷拍女友店裡的顧客。但他並沒有偷拍，裝設監視器錄影是為了自保和防盜。

台東地檢署事後發布新聞稿說明案情，其中提到「呼籲於近半年內曾前往綠絲美容美體沙龍按摩之民眾」主動與東檢聯繫、「徵得被告（張靜）同意謹查扣一部含有偷拍被害人影像之電腦」等語。

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張靜指出，他根本不是沙龍實際經營者，監視器又是委託新光保全裝設，由新光保全控制拍攝畫面，他不可能以監視器偷拍，竟遭謝長夏發布新聞稿徵求「被害人」，言論顯非事實，謝長夏涉嫌加重誹謗罪。

張靜表示，他在搜索扣押現場有嚴正要求檢警不得扣押電腦及裡面的電磁紀錄，只要將本案相關的電磁紀錄扣押即可，但檢警仍堅持查扣，他面對此等公權力無力抗衡並非同意。謝長夏竟說經他同意而查扣電腦，不實登載於新聞稿，涉嫌刑法使公務員登載不實罪。（編輯：李亨山）1110324