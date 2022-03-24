台北賓利車遭槍擊案 警方西門町速逮開槍男

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）北市1輛停等於中山區萬豪酒店門口的賓利車今天下午突遭人開槍，犯嫌隨即搭計程車逃逸，警方獲報循線追查，掌握53歲賴男涉有重嫌，並於晚間7時許在西門町某商旅將他逮捕。

警方今天獲報，萬豪酒店下午2時14分發生槍擊事件，一名男子駕駛黑色賓士車到案發地後，下車走向停等在酒店前的賓利車，車上有男駕駛和女秘書在內，賓士男隨即自行坐上賓利車後座，遭車上駕駛喝令下車，他竟突然朝座椅開槍洩憤，幸未釀傷亡。

經調查了解，賓士車男子開槍後便徒步離開並轉搭計程車逃逸。

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計程車司機稍晚也到警局製做筆錄，他表示，歹徒上車後態度相當冷靜，也沒有異樣，只說要搭車去西門町，且他手中持有布包，當時自己並不知道是槍枝，也不清楚發生槍案，全程未見其有同夥接應。

警方經調閱監視器畫面以車追人，在掌握歹徒藏匿於西門町1間商旅後，於晚間7時許到場並成功逮捕涉案且有槍砲、毒品和恐嚇等前科的53歲賴男，隨後帶回警局製作筆錄，以釐清犯案動機，詢後將依法送辦。（編輯：張銘坤）1110324