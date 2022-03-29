北市7旬翁駕車誤踩油門墜停車塔 警消馳援

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北市1名7旬李翁28日下午開車返家，不料要駛入建物的機械式停車場時誤踩油門，導致車輛瞬間加速掉落升降梯至B1，造成李翁和副駕駛座乘客輕傷，警消獲報協助救援，並送醫治療。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月29日

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）北市1名7旬李翁昨天下午開車返家，不料要駛入建物機械式停車場時誤踩油門，車輛瞬間加速掉落升降梯至B1，造成李翁和副駕駛座乘客輕傷，警消獲報協助救援並送醫治療。

台北市警察局大同分局交通分隊分隊長蔡育佳今天對外表示，昨天下午3時許獲報，指轄內重慶北路三段223巷內1處機械式停車場發生車輛掉落意外，緊急派員到場救援。

經調查了解，70歲李姓男駕駛事發當時正駕車載妻子返家，不料要進入建物的機械式停車場時，因不慎誤踩油門而導致汽車直接加速駛入機械式停車場入口並掉落升降梯內，車頭著地、車身180度翻轉墜落B1樓層，造成李男手部擦挫傷，副駕駛座的妻子則是頭部擦挫傷。

馳援警消立即協助將兩人救出，並送醫治療，機械式停車場也因此損壞，直到今天仍無法恢復運作。

大同分局呼籲，民眾駕駛車輛前應確實評估自身精神狀況，避免疲勞駕駛，進而造成行車危險；若是精神不濟時應先稍做休息後再上路。

此外，駕車進出機械式停車場時應注意入口燈號的指示，確認安全後再駛入，以避免憾事發生。（編輯：張銘坤）1110329