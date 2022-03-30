苗栗台72線暗夜落石 3車閃避不及撞上釀1人傷

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣台72線快速道路公館出磺坑路段，29日深夜發生落石掉落車道，接連有3部車輛閃避不及撞上，造成1名乘客受傷送醫，公路總局苗栗工務段緊急封閉清理，今天上午解除管制。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪指出，29日深夜近11時接獲民眾報案稱，台72線東向（往大湖）27.5公里公館出磺坑路段有車輛撞上落石，立即指派警力前往；員警到場發現，車道上散落許多自周邊山壁崩落、大小不一的石塊，共有3部車輛閃避不及撞上，其中1名乘客受傷。

現場3部受損車輛，分別為小貨車及2部自小客車。開在最前方的小貨車駕駛稱，行駛途中隱約有看到落石掉落，試圖閃避仍輾過石塊，導致右前輪變形爆胎脫落；跟在小貨車後方的自小客車雖有閃過，車體仍有輕微刮傷。

另一輛行駛在外線車道的自小客車，右前車頭直接撞上巨石，邱姓駕駛心有餘悸說，此路段沒有路燈，視線昏暗，「看到時根本來不及反應」，造成副駕駛座上的妻子頭部受傷送醫。

警方表示，因台72線為快速道路，路直車速快，為防止二次交通事故，緊急封閉客屬大橋至出磺坑路段，增派警力在客屬大橋路口實施路口管制，引導車輛改行縣道119甲線銜接台6線往大湖。

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警方指出，公路總局苗栗工務段於凌晨1時30分將現場落石清理完畢，但為防再度發生落石意外，此路段維持封閉，至上午再次檢視觀察現場安全無虞後，6時30分解除管制，恢復通車。

張中提醒，因近期發生地震後又逢連日大雨，山區土石可能鬆動，用路人行車務必注意安全，儘速通過危險路段，「如發現有小落石，接著就可能發生大落石坍方」，務必隨時注意路況，提高警覺。（編輯：陳仁華）1110330

苗栗縣台72線快速道路公館鄉出磺坑路段，29日深夜發生落石掉落車道，3部車輛閃避不及撞上，其中一部自小客車右前車頭損毀，副駕駛座乘客受傷送醫。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月30日