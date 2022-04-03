假檢警拐7旬婦抵房產詐財 警甕中捉鱉逮2嫌

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台北市警察局信義分局表示，75歲賴姓老婦日前遭假檢警詐騙涉刑案須監管其存款，她信以為真匯出款項，貪心歹徒又假扮代書拐她去抵房產借貸詐財近百萬元，警方獲報將計就計逮2嫌（圖）送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月3日

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）北市75歲賴姓老婦日前遭假檢警詐騙涉刑案須監管其存款，她信以為真匯出新台幣64萬餘元，貪心歹徒又假扮代書拐她去抵房產借貸詐財近百萬元，警方獲報將計就計逮2嫌送辦。

台北市警察局信義分局吳興街派出所長陳奕鈞今天對外表示，日前接獲賴婦報案，稱她接獲佯裝假檢警詐騙集團行騙，先語帶威脅稱她因涉刑案需交付名下存款進行監管，她信以為真便到郵局臨櫃匯款64萬5000元至對方指定帳戶。

不料，貪心的詐騙集團又指派車手扮演代書，前去向賴婦洗腦並誘導前往地政事務所申請房屋抵押設定，協助賴婦順利借貸金錢供詐騙集團取款，賴婦前後共損失153萬餘元。

賴婦事後驚覺被騙，才趕緊到派出所報案，警方循線追查之際，貪得無厭的詐騙集團竟二度派假代書再誘導賴婦借款，警方見狀便將計就計請賴婦先持續假意配合假檢察官的要求，雙方隨後約定於松山地政事務所交款。

專案小組立即派員於松山地政事務所旁埋伏守候，見歹徒現身便立即趨前盤查逮捕，順利將32歲林嫌和29歲張嫌逮捕送辦。

同時，現場於犯嫌隨身皮包查扣犯案用工作手機、賴婦遭誘導簽署的文件及借據一批、毒品愷他命研磨卡片等相關證物。全案詢後依涉詐欺、毒品等罪移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源，追查其他共犯。

另，台北市警察局文山第二分局興隆派出所長鄒德瑞也指出，所內員警黃于玲日前接獲轄內第一銀行報案，稱有名黃姓男子要投資代購匯款1萬5000元，疑遭詐騙請警方到場協助。

經調查了解，61歲黃男稱是在交友軟體上認識一名友人，雙方相談甚歡後，對方聲稱投資代購即可賺取超額報酬，但需每筆匯款金額達1萬5000元才能購買。

員警黃于玲聽聞便初判此應為假投資詐騙手法，黃男仍半信半疑，後經警方查證黃男擬匯款帳戶已遭通報為警示帳戶，他才恍然大悟並感謝機靈行員和熱心警方協助保住積蓄。

信義、文山二分局同時提醒，民眾若接獲詐騙電話謹守反詐三要領「一聽、二掛、三查證」，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，以防被騙。（編輯：方沛清）1110403