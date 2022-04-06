父親病逝 嘉市議員戴寧再度聲請具保停押遭駁回

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義市議員戴寧涉案遭羈押禁見，其父前嘉義市議員戴建三病逝，將於8日舉行告別式。律師再度聲請具保停押，嘉義地方法院認為羈押原因仍然存在，今天裁定駁回。

戴寧委任律師陳澤嘉再度向嘉義地院聲請具保停押的理由，包括戴寧自羈押至今已有3週，從未拒絕配合或企圖躲匿，也未聯繫或影響相關證人，且證人已於偵查中具結作證，相關證據早已扣押，無串證或滅證之虞。

其他理由除了戴寧家中無人能處理後事外，檢方3月31日訊問戴寧，均以相同問題重複訊問，戴寧已將案情說明清楚，且戴寧母親也於同日到案具結作證，已無串證之虞，而無羈押必要，請求以新台幣150萬元交保，並限制住居在其戶籍地。

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔告訴中央社記者，戴寧羈押原因仍然存在，且檢察官也以戴寧涉嫌犯罪事實還在調查釐清中，不宜給予交保。因此，法官認為維持羈押裁定尚屬適當且有必要，駁回聲請。

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連任3屆嘉義市議員的戴寧，日前因涉嫌詐領助理費案被羈押禁見，她的父親、前嘉義市議員戴建三於3月20日凌晨病逝，將於4月8日舉行告別式。戴寧未能見到父親最後一面，委任律師陳澤嘉聲請具保停押，3月22日遭嘉義地院駁回。

戴寧依羈押法第23條第1項規定，向嘉義看守所申請戒護返家奔喪，3月23日清晨戴寧上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬、哭泣畫面曝光，引發民眾批評不近人情。包括陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等5名嘉義縣市出身的民進黨籍立委3月25日拜會法務部長蔡清祥表達抗議。（編輯：孫承武）1110406