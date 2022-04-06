士林分署4/12四拍汪傳浦妻房產 底價3816萬元

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（中央社記者蕭博文台北6日電）法務部行政執行署士林分署今天表示，將於12日第4次拍賣已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞名下士林區房產，底價已降至新台幣3816萬餘元。

士林分署發布新聞稿指出，12日下午3時將舉行「123全國聯合拍賣會」，其中台北地檢署為追徵犯罪所得囑託拍賣的汪傳浦妻子葉秀貞名下房產，歷經先前3次拍賣流標，屆時將進行第4次拍賣。

士林分署表示，葉秀貞房產位於台北市士林區至善路二段，她擁有1/2產權，另1/2產權原為汪傳浦所有，因欠稅已遭拍賣；此不動產位於外雙溪生活圈，鄰近故宮博物院、東吳大學，底價3816萬餘元已低於市價。

此外，士林分署12日將同步拍賣汐止、南港、內湖、北投、八里等地區土地與陽信商銀股票，以及福特六和銀色汽車、Nissan日產黑色汽車各1輛。

台北分署也發布新聞稿表示，「123全國聯合拍賣會」將拍賣新店知名社區玉上園大樓物件，此案為李姓男子冒用公司高層名義索取回扣，經法院判刑並宣告沒收犯罪所得4505萬餘元，北檢因此扣押李妻名下玉上園豪宅囑託拍賣。

台北分署指出，李妻房屋位於26樓，主建物及附屬建物面積共約54.35坪，為無人居住的毛胚屋，另於社區地下2樓附有2個停車位，12日將進行第3次拍賣，底價3532萬8000元。

台北分署另將拍賣玉泉清酒、公賣局米酒頭、玉泉特級紅露酒、公賣局紅標純米酒、玉尊威士忌等多款酒品，以及福特六和ESCAPE休旅車。（編輯：戴光育）1110406