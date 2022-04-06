真人女荷官噱頭吸客 刑事局破網路賭博逮16人

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市林姓男子成立網路賭博集團，租下一處大樓辦公室設置機房，聘請13名女荷官作為噱頭，透過網路直播畫面吸引賭客下注，刑事局日前循線逮捕林男等16人，詢問後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第三隊今天發布新聞稿表示，刑事局中部打擊犯罪中心網路巡邏發現，有嫌犯透過網路社群聲稱，有網路賭博平台以「真人百家樂」、「女荷官直播開牌」等噱頭吸引賭客加入下注，賭客可從直播畫面觀覽閒家、莊家開牌局數、下注人數及賭金。

刑事局立即與台中市警察局、彰化縣警察局與嘉義市警察局等單位組成專案小組偵辦。辦案人員查出，28歲林姓男子在台中一處辦公大樓辦公室，設置賭博網站機房，外門還以多道電子鎖作為掩護。

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辦案人員還發現，賭博機房以企業化經營管理，並訂定公司規章律定員工，薪資制度設有「底薪」、「考核獎金」甚至「勞健保補貼」等措施管理員工，分為三班制24小時提供賭客下注對賭，從事線上博弈等不法行為。

警方於今年3月22日見時機成熟，持搜索票前往賭博機房執行搜索，現場查獲13名女荷官正在進行線上直播，及在場多名工作人員，並查扣賭博機房相關設備。警方全案將主嫌林男等16人逮捕，詢問後依賭博等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110406