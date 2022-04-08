獅子山籍貨輪澎湖海域遇險 海巡發現2具浮屍

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獅子山共和國籍「KYOTO」貨輪在澎湖海域遇險，澎湖海巡隊線上巡邏艇抵達現場後，發現「KYOTO」貨輪漂流，另追查發現尚有1艘動力推船「KYOTO 1」失聯，7日調度拖船「瑞格輪」前往現場海域，8日順利登上「KYOTO」貨輪完成繫纜，將貨輪拖往高雄港。（澎湖海巡隊提供）中央社 111年4月8日

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（中央社澎湖縣8日電）獅子山共和國籍「KYOTO」貨輪在澎湖海域遇險，澎湖海巡漏夜搜尋，發現1艘相關的動力推船失聯，並在龍門海域發現2具浮屍，是否為船員身分待查，漂流貨輪則由拖船「瑞格輪」拖往高雄。

海巡署金馬澎分署發布新聞表示，獅子山共和國籍「KYOTO」貨輪7日於澎湖烏崁漁港外0.7浬發出遇險信號，在接獲台北任務管制中心通報後，立即開設應變中心，金馬澎分署派遣線上巡邏艇火速救援，第13巡防區亦同步成立前進指揮所應處。

澎湖海巡隊線上巡邏艇抵達現場後，發現「KYOTO」貨輪漂流，經以無線電聯繫未獲回應，研判貨輪可能無動力航行。另追查發現尚有1艘動力推船「KYOTO 1」失聯，船上有6名韓國籍船員，經通報國搜中心轉韓國搜救中心協助聯繫「KYOTO」輪船東，均無法聯繫上動力推船上6名韓國籍船員，隨即展開岸海空擴大搜救。

金馬澎分署昨天協調航港局調度拖船「瑞格輪」（Salvage Rigger）前往現場海域，今天上午6時27分於東吉嶼近岸1.2浬，順利登上「KYOTO」貨輪完成繫纜，拖往高雄港，預訂下午6時抵達。

澎湖海巡隊今天近午時分在澎湖裡正角東北方4浬海面發現2具大體，身分尚待辨識。目前現場海域有1艦4艇持續搜救和空偵機3架次持續搜救中。（編輯：李錫璋）1110408

獅子山共和國籍「KYOTO」貨輪在澎湖海域遇險，澎湖海巡漏夜搜尋，發現1艘相關的動力推船失聯，在龍門海域發現2具遺體，在海上漂流的「KYOTO」貨輪則由拖船「瑞格輪」拖往高雄。（澎湖海巡隊提供）中央社 111年4月8日