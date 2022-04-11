大甲媽搶轎衝突 統促黨榮譽主委吳金虎夫妻送辦

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）台中大甲媽遶境發生搶轎衝突，彰化警方今天拘提涉案的統促黨榮譽主委吳金虎及其妻子李家葳，警詢後依妨害公務、妨害秩序及組織犯罪等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎4月9日晚間行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，進而發生衝突，造成3名警員受傷。彰檢昨晚發出傳票，通知張安樂明天到案說明。張安樂接受媒體採訪時表示，明天會赴彰檢說明案情。

檢方指出，除張安樂涉及大甲媽搶轎衝突事件，還有吳金虎及李家葳也涉案，擔任統促黨主委的李家葳還涉嫌對警員嗆聲。

彰化縣警察局發布新聞表示，警方除在4月9日現場逮捕6名現行犯移送法辦外，彰化縣警局刑警大隊等單位昨天持傳票傳喚林姓涉案人到案，今天下午拘提吳金虎夫妻到案。

警方指出，針對搶轎衝突當天在場助勢人士已辨識出30人，其中15人已到案，其餘涉案人將逐一通知到案。吳金虎夫妻等人經警詢後，依妨害公務、妨害秩序及組織犯罪等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方表示，將持續針對涉嫌帶頭率眾滋事及在場助勢人士傳喚、通知到案說明，以釐清案情。（編輯：戴光育）1110411