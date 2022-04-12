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台北分署拍賣新店玉上園豪宅 4258萬餘元成交

2022/4/12 17:57
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（中央社記者蕭博文台北12日電）法務部行政執行署台北分署今天舉行123聯合拍賣會，其中李姓詐欺案被告妻子的新店區玉上園豪宅，以新台幣4258萬9999元拍定，比底價高出726萬元。

台北分署發布新聞稿指出，新北市新店區知名社區玉上園拍賣案，起於李姓男子冒用公司高層名義索取回扣，經法院判刑並宣告沒收犯罪所得4505萬餘元，台北地檢署因此扣押李妻名下玉上園豪宅囑託拍賣。

新聞稿提到，遭拍賣的玉上園豪宅含2個車位面積共約93.58坪，房屋位於26樓，今天進行第3次拍賣，底價3532萬餘元；由於本次底價已低於市場行情，吸引多組買家競標，最後以4258萬9999元拍定，溢價達726萬餘元。

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台北分署表示，今天除順利賣出玉上園豪宅，福特六和ESCAPE休旅車、各式精品首飾、手工波蘭陶均順利賣出，總計不動產及動產的拍定金額高達4289萬8479元。

另一方面，士林分署發布新聞稿表示，今天123聯合拍賣會第4次拍賣已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞名下士林區房產，底價降至3816萬餘元，因無人投標而再度流標，將由北檢評估是否再次重新囑託拍賣。（編輯：張芷瑄）1110412

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