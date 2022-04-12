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男擴占國有地 花蓮地政處長怠職遭判休職1年半

2022/4/12 18:52
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（中央社記者劉世怡台北12日電）花蓮縣地政處長吳泰焜在國產署花蓮辦事處主任期間，疏未善盡監督責任，使林姓男子續租國有土地時，無權擴占毗鄰大面積的國有土地。懲戒法院日前判決吳男休職1年6月。可上訴。

全案緣於，本件國有土地換約續租前，針對林姓男子違法擴占國有土地使用等情形，監察委員調查期間，國產署已發文要求花蓮辦事處就占用、租約案做提報，不料花蓮辦事處仍啟動本件換約續租。

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判決書指出，財政部移送提及，吳泰焜對於此換約續租，怠於執行職務的違失行為，任由林男以承租687平方公尺的小面積國有基地作為掩飾，進而無權擴占毗鄰大面積約6萬5001平方公尺的國有土地，與他人合作經營休閒農場對外牟利。

懲戒法院第一審日前認定，吳男致使人民誤以政府機關放任違法占用，損害政府機關信譽鉅大，考量吳男從事公職尚無不良紀錄，判決休職1年6月。可上訴。（編輯：李亨山）1110412

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