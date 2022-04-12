地檢署停車場尋仇開15槍 新竹檢方起訴6人

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣趙姓男子日前酒後與葉姓男子起糾紛，遭對方砍傷，找友人共謀報復，趁葉男交保離開地檢署停車場時，開15槍射殺不成，檢方今天偵結，依殺人未遂罪嫌起訴趙男等6人。

新竹地檢署今天發布新聞稿表示，趙男日前與葉男起口角，葉男持刀砍傷趙男（另案偵辦），趙男因而懷恨在心，找友人合謀報復計畫，甚至曾傳送恐嚇訊息「我一定把你打到跟蜂窩一樣」給葉男。

檢方指出，趙男不僅請他的哥哥幫忙，還找來張姓、洪姓、林姓、呂姓男子等人，共商報復計畫，謀議在葉男於新竹地檢署交保離開時開槍射殺。

當葉男交保走到地檢署西側停車場，洪男與林男持改造手槍，朝葉男連續射擊15發，因友人開車載葉男駛離閃躲而倖免於難，但造成現場停放車輛受到子彈貫穿波及。

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檢方表示，洪男、林男未經許可，持槍彈前往洽公民眾及律師匯聚的地檢署民眾停車場，公然持槍對葉男連續開槍，目無法紀，且掃射行為證明2人殺人犯意甚堅，行徑冷血，也完全不顧流彈可能波及無辜民眾，嚴重戕害社會治安及損及司法機關執法威信，惡性重大。

檢方指出，依殺人未遂等罪嫌起訴趙男兄弟與4名共犯，而趙男在偵查中屢次翻供，甚至勾串共犯為不實陳述，虛耗司法資源，犯罪後態度不佳，請求法院從重量刑，以懲不法。（編輯：方沛清）1110412