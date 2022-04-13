跑馬拉松遭馬達砸破頭 二審判北市新工處賠927萬

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（中央社記者劉世怡台北13日電）陳姓男子5年前參加馬拉松，行經台北巿麥帥二橋時遭從天而降的馬達砸中送醫後，控告北巿新工處請求國賠，一審獲賠915萬元。二審經計算，今天判新工處應賠927萬多元。

判決指出，陳姓男子提告主張，參加民國106年2月12 日舉辦的「2017台北渣打公益馬拉松」，行經台北市麥帥二橋下時，台北市新工處管理的橋梁工作平台車上的馬達從橋面掉落，擊中他頭部，導致他受有頭部外傷併腦震盪及顱內淤血、多處牙齒斷裂、頸椎滑脫、認知功能障礙等傷害。

陳男主張，北市新工處是平台車、馬達的主管機關，疏未維護平台車及馬達設備保持通常應有的安全狀態，且未積極並有效做出以防止危險或損害發生的具體行為，應負起國家賠償責任。

一審法院判決北巿新工處須賠償新台幣915萬8515元；兩造均提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審認為，馬達只以麻繩綑綁固定，因麥帥二橋大量車流或重車經過時，橋梁及平台車會產生振動，導致馬達被震離平台車往地面落下，造成陳男受傷，新工處疏於管理，應負起損害賠償責任。

二審審酌，陳男勞動能力減損部分經鑑定結果為減損40%，審酌他的身分、資力與加害程度等一切情形，認為精神慰撫金以150萬元為適當，經計算，新工處應再給付11萬3648元，共計927萬2163元。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1110413