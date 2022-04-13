誣指女子確診又潑糞、逼車 北院判男賠24萬元

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（中央社記者劉世怡台北13日電）被新北市新店區民眾稱為「煙火哥」的邱姓男子疑不滿藍姓女子和女友發生行車糾紛，朝藍女潑糞水、逼車等，還誣指藍女確診。藍女提告求償，北院日前判邱男須賠24萬元。可上訴。

邱姓男子多次因亂放煙火被罰，新北市新店區當地民眾稱他為「煙火哥」。

刑事判決指出，邱姓男子僅因藍姓女子和女友發生行車糾紛，沒控制情緒以理性處理，去年2月至5月間於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，未經查證即散布藍女確診的不實訊息，造成公眾恐慌，又對藍女潑灑糞水、逼車等，貶損藍女的社會評價及人格尊嚴。

藍女於一審台北地院刑事庭審理期間，提起附帶民事求償；一審刑庭於去年10月間，判邱男10月徒刑，得易科罰金，並裁定求償部分移送民事庭審理。

台北地院民事庭期間，藍女主張，邱男持續恐嚇、騷擾等行為，害她的工作、家庭生活受到嚴重影響，求償新台幣120萬元。邱男反駁，藍女有傳訊息給他，可見未受到重大傷害，拒絕賠償。

北院審酌邱男對藍女的行為，確實使藍女精神受到損害等，判邱男應賠償24萬元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110413