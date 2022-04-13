男心情差逆向狂飆國6 自撞水溝仍猛踩油門爆胎傷2警

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53歲吳姓男子12日晚間駕車逆向狂飆國道6號，從交流道駛出後自撞水溝，警方獲報立即到場處理，吳男拒絕下車且持續踩油門，導致輪胎空轉摩擦生熱爆胎，並傷及2名員警。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月13日

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）吳男疑因心情差駕車逆向狂飆國道6號，擦撞施工交通錐仍不停，從交流道駛出後自撞水溝，員警到場處理，吳男猛踩油門導致爆胎傷及2名員警，誇張行徑除要吃罰單，也將依公共危險罪嫌法辦。

53歲吳男昨天晚間駕車行駛國道6號東往西卻逆向，國道公路警察局第七公路警察大隊獲報，通知線上巡邏警力攔截並請中區交控中心提醒用路人注意，車輛隨後由北山交流道離開國道，國道警方通知南投縣警察局派巡邏車支援持續查處，發現此車自撞水溝。

南投縣警察局埔里分局今天發布新聞稿表示，12日夜間11時多獲報指國姓鄉中正路四段發生交通事故，轄區北山派出所長陳志成、警員張元薰立即前往，抵達現場發現一輛自小客車自撞水溝，駕駛人吳男拒絕下車且持續踩油門，導致輪胎空轉因摩擦生熱導致爆胎。

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埔里分局表示，國道警察巡邏車趕抵現場並與分局員警緊急破窗將吳男拖出車外送醫，吳男向救護人員透露心情低落，有輕生意圖，猛踩油門是想離開現場；爆胎造成陳志成右小腿紅腫及擦挫傷、張元薰右手臂擦挫傷，包紮治療後回駐地休息，分局長胡淑淨前往慰問。

經檢測吳男無酒後駕車、未發現違禁品，但駕車逆向狂飆國道、擦撞施工交通錐逃逸，國道第七大隊指出，除依道路交通管理處罰條例第43條舉發，可處新台幣6000元到2萬4000元罰鍰外，並將調閱報案人行車記錄器及國道監視影像，依刑法公共危險罪嫌函送南投地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1110413