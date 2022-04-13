為八田與一銅像戴紅口罩判不罰 警擬提抗告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南13日電）台灣人民共產黨成員前往烏山頭水庫，將紀念日籍技師八田與一銅像戴上印有五星旗圖樣口罩，遭麻豆警分局以維反社會秩序維護法送辦，台南地方法院裁定不罰，警方將提出抗告。

台灣人民共產黨成員林德旺、張孟崇、鄭建炘等人於今年2月1日下午3時許，在烏山頭水庫北側八田與一紀念園區的八田與一銅像前，為銅像戴上印有五星旗圖樣的紅色口罩，並發表「新冠肺炎不要給日本、美國病毒傳染給台灣、日本人滾回去及台灣是中國大陸的一部分」等言論，全程拍攝後由張孟崇將影片上傳至社群網站。

警方調查後認為林德旺等3人涉違反社會秩序維護法中藉端滋擾公共場所行為，移送台南地方法院柳營簡易庭裁定，法官認為依警方提出的證據，難以認定林德旺等3人有違反社會秩序維護法中的藉端滋擾公共場所違序行為，且言論應受憲法言論自由保障，並無不法，裁定不罰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府警察局麻豆分局今天發布新聞稿指出，林男等人在遊客眾多的烏山頭水庫園區，公然脫序將八田與一銅像戴上印有五星旗圖樣的紅色口罩，並以呼口號方式談論他國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重及相關政治言論，違反社會秩序維護法中藉端滋擾妨害公共場所安寧秩序規定。

麻豆分局長林中興表示，維護公共秩序，確保社會安寧為社會秩序維護法立法目的，且公共場所各種設施均為公物，應受良善管理與保護，不容任何人藉端滋擾，警察將持續秉持行政中立，依法行使職權，維持社會秩序，此案在收到簡易庭裁定書後，將備妥相關資料向法院提起抗告。（編輯：黃世雅）1110413