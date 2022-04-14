高雄男違規騎上人行道遭罰37次 被追繳分18期繳納

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法務部行政執行署高雄分署清查，發現有多名機車騎士被開單卻未繳清欠款，其中63歲鄭姓騎士違規騎上人行道被警方舉發高達37次，選擇分18期繳付。（法務部行政執行署高雄分署提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）旅居高雄的波蘭記者曾發文抱怨高雄人行道機車亂象，引發警方執法取締，法務部行政執行署高雄分署清查後發現多人未繳罰款，展開追繳，其中有人累積高達37張罰單，選擇分18期繳付。

一名在高雄生活的波蘭籍記者抱怨在地機車騎士會騎上人行道，市長陳其邁要求市警局交大加強取締，市警局統計，全市從去年1月起至今年2月共取締1萬6611件。波蘭籍記者發文後，警方更加大取締力道，曾1天取締400多件。

法務部行政執行署高雄分署今天發新聞稿表示，發現有多名機車騎士被開單卻未繳清欠款。其中63歲鄭姓騎士違規騎上人行道，被警方舉發高達37次，併同其他違反交通法規事件，共計被裁罰40筆，總金額新台幣3萬6000元。

法務部行政執行署高雄分署調查發現鄭男無財產，僅有薪資所得資料，一度扣押鄭男薪資，但鄭男每月薪資不固定，委由公司代為轉告務必與高雄分署聯繫商討如何繳款後，鄭男近日主動來辦理分期，共分18期，每期繳納2000元。

43歲胡姓騎士也同樣違規行駛人行道被舉發共24次，罰鍰共2萬1600元，逾期未繳，移送高雄分署執行，通知胡男繳款，卻遲遲不繳，於是扣押胡男的金融機構存款，胡男才於日前繳清罰鍰。

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38歲謝姓騎士違規騎上人行道計12次，加上騎機車轉彎變換車道不依標誌指示及紅燈違規右轉等共遭裁罰18件，罰鍰1萬3400元，也是存款遭扣押後，主動到案繳清。

高雄分署表示，執行罰鍰目的，不是要增加公庫收入，而是要透過罰鍰提醒民眾應遵守交通規則。對於各種類型的交通違規罰鍰案件，不論金額大小，高雄分署均將持續深化執行，尤其對於惡意的違規慣犯，將列重點執行。（編輯：黃世雅）1110414