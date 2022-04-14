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男子涉指使搶劫逾3000萬元案 10年徒刑改判無罪

2022/4/14 20:21
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（中央社記者劉世怡台北14日電）北市2名女子駕車且攜帶3000多萬元在身，中途遭人劫車搶劫，檢方起訴2人後，追出涉及幕後指使的郝姓男子，依強盜罪起訴。一審判郝男10年徒刑。二審今天改判無罪，可上訴。

二審的台灣高等法院認為，依照卷內證據無法認定郝男親自參與犯罪，全案只有其中1名搶匪的林姓男子片面指述，不足以證明郝男是強盜案主導者，況且林男前後證述不一，檢察官提出的證據無法證明郝男犯行，因此改判無罪。

全案緣於，台北市警方民國107年10月29日晚間獲報，指稱鄧姓、王姓女子開車行經台北市信義區中坡北路時，鄧女下車買宵夜，突有數名陌生男子衝上車，並喝令強逼王女下車，隨即駕車逃逸；案發時，車上載有新台幣3000多萬元。

檢警循線逮捕王姓男子送辦，北檢於民國108年2月間依強盜罪嫌起訴王男，並通緝在逃共犯林姓、劉姓男子。涉案的林姓男子於同年5月間在桃園市持菜刀恐嚇取財被逮，北檢將林男追加起訴。

林男在偵訊過程中，供稱搶案的幕後指使者為郝男。檢警查出，郝男為幫派份子，他透過內神通外鬼方式，由被害人與共犯事前相約交付大筆現金，再指派旗下幫眾王男等3人於中途下手行搶。

北檢109年3月間指揮警方將郝男拘提到案，訊後認定郝男犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，並於109年5月間依強盜罪起訴。

一審的台北地院去年2月判處郝男有期徒刑10年，案經上訴，二審由高院審理。（編輯：戴光育）1110414

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