涉詐百萬助理費做法會等 中市議員冉齡軒遭起訴

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）中國國民黨籍台中市議員冉齡軒涉嫌詐領新台幣148萬多元的助理費，並以公款做法會為家人消災、打掃私人佛堂等，台中地檢署今天依違反貪污治罪條例起訴。

台中地檢署起訴書中指出，冉齡軒為台中市第3屆市議員，邱姓丈夫經營禮儀社，她先後聘請多名公費助理，每月實際給薪僅1萬至4萬元，但冉向市議會申請月薪2萬5000元至7萬元不等。

助理拿到每月薪資後，提領部分差額繳回服務處。冉將詐領的助理費，用作支付服務處開銷、匯款給在中國唸書的兒子以及支付顧問費、司機車禍和解金、支付法師為兒子消災、聘清潔人員打掃私下佛堂等，私用部分多達72萬多元。

她另以邱姓丈夫名下1名員工為人頭助理，藉由虛報助理月薪或名額的方式詐領公費助理費。

冉坦承每月聘請上限24萬元的公費助理，並請助理繳回差額，但否認犯罪，她供稱是總額分配概念，將公費助理的薪資，另聘其他助理處理選民服務，並無私納圖利自己的意圖。

檢察官則認為，冉齡軒將助理繳回的差額，用來供兒子生活費、打掃私人佛堂等，此行為已構成貪污罪嫌。冉齡軒自2018年至今共詐領148萬9000多元。

地檢署偵結，將冉齡軒夫妻、葉姓女助理依貪污治罪條例中的利用職務詐取財物、偽造文書罪起訴，其他助理則依偽造文書罪起訴。（編輯：謝雅竹）1110415