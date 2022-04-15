台中市議員冉齡軒涉詐百萬助理費 70萬交保

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）中國國民黨籍台中市議員冉齡軒涉嫌詐領助理費，並以公款做法會為家人消災等，台中地檢署今天依違反貪污治罪條例起訴，台中地院裁定新台幣70萬元交保，限制出境。

台中地檢署今天依照貪污治罪條例等罪名，起訴冉齡軒夫妻與助理共11人，移審台中地院，台中地院下午裁定，冉齡軒以70萬元交保，限制出境。冉齡軒自今年2月羈押至今。

台中地檢署起訴書中指出，冉齡軒為台中市第3屆市議員，邱姓丈夫經營禮儀社，她先後聘請多名公費助理，每月實際給薪僅1萬至4萬元，但冉向市議會申請月薪2萬5000元至7萬元不等。助理拿到每月薪資後，提領部分差額繳回服務處。

冉齡軒詐領的助理費一共148萬多，而用作支付服務處開銷、匯款給在中國唸書的兒子，以及做法會為家人消災等私用部分，多達72萬多元。她另以邱姓丈夫名下1名員工為人頭助理，藉由虛報助理月薪或名額的方式詐領公費助理費。

冉齡軒否認犯罪，她供稱，是總額分配概念，將公費助理的薪資，另聘其他助理處理選民服務，並無私納圖利自己的意圖。

台中地檢署偵結，將冉齡軒夫妻、葉姓女助理依貪污治罪條例中的利用職務詐取財物、偽造文書罪起訴，其他助理則依偽造文書罪起訴。（編輯：郭諭儒）1110415